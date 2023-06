Booker T | “Il volo di Sting sui tavoli? Una pessima idea | che diavolo ha in testa?”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 30 giugno 2023) Nell’ultimo episodio di AEW Dynamite uno dei momenti più memorabili è stato sicuramente il salto dida una scala su duesu cui era posizionato Sammy Guevara. La maggior parte dei fan ha lodato The Icon che nonostante la veneranda etá mette ancora il suo corpo a rischio per il nostro intrattenimento, altri invece lo hanno criticato per essersi preso un rischio esagerato. Tra questi ancheT. “Un’stupida“ “A che diastava pensando? È una cosa che succede spesso, i veterani che vogliono tornare a sentirsi come ai vecchi tempi e decidono di fare cose di questo tipo per sentire di nuovo l’adrenalina di un tempo e prendersi il pop. Ma considerati i precedenti dicon Seth Rollins uno spot del genere è molto poco intelligente, non voglio che si ...