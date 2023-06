Bonifici istantanei | l' Europa vuole introdurli

(Di venerdì 30 giugno 2023) L'rlamento ha votato per aggiornare la legislazione dell’area unica dei pagamenti in euro e garantire migliori servizi ai consumatori

Particolarmente interessante è la parte del pacchetto riguardante i. ' Si suppone che un bonifico istantaneo venga eseguito immediatamente, indipendentemente dal giorno o dall'...Anche dal Parlamento Europeo, più precisamente dalla commissione per gli affari economici e monetari, è arrivato il sì aiobbligatori per tutti i fornitori di servizi di pagamento, a cominciare dalle banche, anche verso i Paesi dell'Unione Europea che non hanno adottato l'euro. Il voto positivo non è ...Secondo un recente report di ACI Worldwide, operatore mondiale nell'ambito dei pagamenti, nel 2022 in Italia sono avvenuti 364 milioni di pagamenti, nel 2027 secondo le ...

