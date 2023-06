Bolsonaro verso l' ineleggibilità | attesa oggi la condanna

la7masullo_20230630163126467_4dd3f395eae6803fc86c0e3f358224a9.jpg Cosa può accadere aSe la maggioranza dei ministri voterà a favore della condanna ,non potrà essere rieletto ...A favore della condanna disi sono pronunciati fino ad ora tre giudici: il relatore Benedito Goncalves - il primo a votare nell'udienza di martedì - e oggi i magistrati Floriano de Azevedo ...A favore della condanna disi sono pronunciati fino ad ora tre giudici: il relatore Benedito Goncalves - il primo a votare nell'udienza di martedì - e poi i magistrati Floriano de Azevedo e ...

Bolsonaro verso la condanna, processo aggiornato Agenzia ANSA

Al quarto giorno di udienza, potrebbe concludersi oggi il processo a Jair Bolsonaro al Tribunale elettorale superiore (TSE) di Brasilia. In caso di condanna, rischia l'ineleggibilità per 8 anni.In Brasile è stato deciso di aggiornare a venerdì il processo nei confronti dell'ex presidente Jair Bolsonaro, che potrebbe essere decretato ineleggibile per otto anni. Fino ad ora, infatti, tre giudi ...