Bolsonaro | re della menzogna | sarà ineleggibile per i prossimi otto anni

La decisionecorte prevede chenon potrà partecipare alle elezioni presidenziali del 2026, infliggendogli un duro colpo, che per ora gli cancella ogni possibilità di riconquistare il ...A proposito di democrazia, in una perquisizione in casa di Anderson Torres, ministroGiustizia di, è stata trovata una bozza di decreto che avrebbe portato al controllo del presidente ...... Luiz Inacio Lula da Silva, ha rilasciato il suo primo commento sulla condanna all'ineleggibilità del leader ultraconservatore, Jair, dichiarando che si tratta di un problema...

Lula, 'la condanna di Bolsonaro è un problema della giustizia' Agenzia ANSA

In attesa del risultato del processo al Tribunale superiore elettorale brasiliano, contro l'ex presidente Jair Bolsonaro, che si avvia ad una condanna con l'ineleggibilità per otto anni, la destra bol ...Il Tribunale Superiore Elettorale ha condannato Bolsonaro per abuso di potere e uso distorto dei media, punendolo per aver "minacciato la democrazia" attraverso un "flirt pericoloso col golpismo" ...