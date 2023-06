Bobby Solo | chi è | età | carriera | canzoni | oggi | chi è la moglie | figli e foto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 giugno 2023)è un cantautore, chitarrista e attore italiano con la passione per la musica sin da quando era bambino. È un musicista assai noto che ha avuto il suo massimo successo negli anni ’60.proprio lui sarà ospite di Serena Bortone nel salotto diè un altro giorno, in onda su Rai 1 tutti i giorni dalle 14.00. Rilascerà una toccante intervista in cui si racconterà a cuore aperto dallaalla vita privata. Ecco tutto quello che sappiamo di lui! Dagli esordi al debutto di, all’anagrafe Roberto Satti, è un noto cantautore, chitarrista e attore. E’ nato a Roma il 18 marzo del 1945 da una famiglia originaria del Friuli Venezia Giulia, suo padre era un colonnello dell’aeronautica. Ha 77 anni e, ad ...