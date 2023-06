Blitz contro la ' Ndrangheta | eseguite 68 misure cautelari

(Di venerdì 30 giugno 2023) Carabinieri e Polizia stanno eseguendo, a Cassano Ionio ed in altri centri della provincia di Cosenza, un'ordinanza cautelare emessa dal Gip su richiesta della Dda di Catanzaro nei confronti di 68 indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo 'ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravata dalle finalità mafiose, oltre che per altri delitti, anche aggravati da modalità e finalità mafiose. Lesono statedai carabinieri del Comando provinciale di Cosenza e da personale delle Squadre mobili di Cosenza e Catanzaro e del Servizio centrale operativo di Roma.

Carabinieri e Polizia stanno eseguendo, a Cassano Ionio ed in altri centri della provincia di Cosenza, un'ordinanza cautelare emessa dal Gip su richiesta della Dda di Catanzaro nei confronti di 68 ...Carabinieri e Polizia stanno eseguendo, a Cassano Ionio ed in altri centri della provincia di Cosenza, un'ordinanza cautelare emessa dal Gip su richiesta della Dda di Catanzaro nei confronti di 68 ...COSENZA. Beni per un valore complessivo di 5 milioni sono stati sottoposti a sequestro preventivo dai carabinieri nell'ambito dell'operazione coordinata dalla Dda di Catanzaro che stamani ha portato, ...

Palermo, blitz contro pusher dei vip Di Ferro. «Cocaina anche a Micciché. Andava a prendere la droga con... Corriere della Sera

Carabinieri e Polizia stanno eseguendo, a Cassano Ionio ed in altri centri della provincia di Cosenza, un'ordinanza cautelare emessa dal Gip su richiesta della Dda di Catanzaro nei confronti di 68 ind ...A Cassano Ionio e in altri centri della provincia di Cosenza carabinieri e polizia hanno effettuato un blitz contro la 'ndrangheta. Le forze dell'ordine hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confr ...