Blitz contro la ' ndrangheta a Cosenza | indagati 82 capi e gregari

Beni per un valore complessivo di 5 milioni sono stati sottoposti a sequestro preventivo dai carabinieri nell'ambito dell'operazione coordinata dalla Dda di Catanzaro che stamani ha portato, nel ...Terza notte di scontri in Francia: L'assalto al commissariato a Reims A Reims, nel nord della Francia, i disordini per la terza notte di protestela morte di un diciassettenne ucciso dalla ...8.49 'Ndrangheta, 68 misure nel Cosentino Operazionela 'ndrangheta, nel Cosentino.68 le misure cautelari a Cassano Ionio ed in altri centri della ...eseguito dal comando provinciale Cc di ...

Blitz contro la 'ndrangheta, eseguite 68 misure cautelari Agenzia ANSA

AGI - Ci sono capi e gregari del clan Abruzzese fra le 68 persone destinatarie di misure cautelari eseguite da Polizia e Carabinieri a Cassano allo Ionio ed in altri centri della provincia di Cosenza.CASSANO ALLO IONIO (CS) – C’è anche Marco Guidi, di 34 anni, consigliere comunale di maggioranza del Comune di Cassano, tra le persone coinvolte nell’operazione ribattezzata “ Athena ” condotta dai ca ...