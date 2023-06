Blanco | martedì un imperdibile appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma | i dettagli 

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 30 giugno 2023)si avvicina alla sua prima grande volta nello4 luglio undi, prodotto da Vivo Concerti e Friends and Partners. Artista multiplatino (59 Platini e 4 Disco d’Oro all’attivo) con oltre 3 miliardi di stream complessivi,ha in serbo per il suo pubblico uno show curato nei minimi dettagli, con setlist che include il meglio del suo repertorio, dalle hit di grande successo di “Blu Celeste” fino ad arrivare ai brani di “Innamorato”, il suo ultimo album certificato Disco di Platino, che porterà per la prima volta dal vivo proprio. “Per me è molto importante pormi sempre nuove ...