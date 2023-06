Blackout | perché avvengono e come evitarli

... invece, c'è una generazione per la quale la vita prima di Internet non avrebbe sensonon l'...e - commerce e quotidiani online è piuttosto fastidiosa e qualche volta anche un momentaneo,...leggi anche Allarme caldo, prepariamoci all'estate peggiore di sempre Risarcimento per...il rimborso avvenga è necessario però rispettare un requisito importante. Molto vale dal tempo ...Il primo quartiere a sperimentare unè stato il Lorenteggio, dove venerdì 23 giugno la corrente è mancata per 14 ore a causa di un doppio guasto su cui era difficile intervenire,si è ...

Blackout a Bari, ieri sera cinque quartieri al buio. “Ecco perché" Telebari