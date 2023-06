Bimba di 7 mesi operata d’urgenza al cervello dopo una caduta

... Valentina trovata morta a 46 anni dalla figlia, dramma nel Veneziano Raffaella, morta a 29 anni Sulla morte della giovane consigliera comunale, mamma di unadi 7, la Procura della ...L'AQUILA "di 7operata d'urgenza al cervello, in seguito a una caduta, messa in salvo e trasferita al 'Gemelli' di Roma. La delicata operazione è stata effettuata ieri mattina, all'ospedale dell'...L'Aquila.di 7operata d'urgenza al cervello, in seguito a una caduta, messa in salvo e trasferita al 'Gemelli' di Roma. La delicata operazione è stata effettuata ieri mattina, all'ospedale dell'...

Bambina scomparsa a Firenze. Salvini: “La Lega denunciava da mesi il degrado all'ex hotel Astor” LA NAZIONE

Bimba di sette mesi operata d'urgenza al cervello, in seguito a una caduta, messa in salvo e trasferita al 'Gemelli' di Roma. La delicata operazione è stata effettuata ieri mattina all'ospedale di L'A ...Bimba di sette mesi operata d'urgenza al cervello, in seguito a una caduta, messa in salvo e trasferita al 'Gemelli' di Roma. © ANSA ...