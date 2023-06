Biasin | «Va via Brozovic | il mio preferito Per lui cifra senza senso»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 30 giugno 2023) Marcelosta lasciando l'Inter per l'Arabia Saudita, Fabrizioha salutato a suo modo il calciatore su Twitter. SALUTI – Fabriziosaluta a suo modo Marcelo, prossimo alla cessione dall'Inter direzione Al-Nassr, in Arabia Saudita: «Se ne va un grande giocatore, il mio(lo so, non l'avreste mai detto). Lui va a guadagnare una(son matti). L'Inter incassa i soldi necessari per portare avanti il suo piano mercato. E quindi va bene così. Grazie Marcelo, mi hai fatto impazzire».