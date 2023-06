Bentley | viaggio nei 20 anni di storia di Continental GT

(Di venerdì 30 giugno 2023) Rivivere 20in un giorno , toccando con mano tre generazioni che hanno cambiato ladi. Le due decadi diGT vengono celebrate in un momento storico per il Marchio ...

Chissà come potrà cambiare la Continental GT ora cheha deciso di passare ad una gamma full electric nel 2030 . Quel che è certo è che in 20 anni ha saputo cambiare pelle senza mai snaturarsi ...Ciò che è più evidente è come suContinental GT convivano perfettamente due anime, quella della luxury car pronta a coccolarti in ogni, sfruttando il confort e il silenzio di marcia e ...Dopo aver superato ogni prova a pieni voti, la nuovaBatur realizzata da Mulliner è ora pronta per la prossima tappa del suo. Tutti i 18 esemplari sono già stati prenotati e ogni ...

Bentley Continental GT compie 20 anni: la prova delle tre generazioni FormulaPassion.it

La prova delle tre generazioni di Bentley Continental GT, che compie quest'anno 20 anni, con l'evoluzione del lusso su ruote ...La prima Bentley elettrica, attesa per il 2025, avrà la stessa guida autonoma della Porsche Macan EV. Quella fornita da Mobileye ...