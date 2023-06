Bellezza e cura dei capelli | apre ufficialmente a Napoli CapelloPro

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 30 giugno 2023) Grande Successo per l’evento di apertura a, nel cuore del Vomero in via Massimo Stanzione 2/g di, la nuova insegna retail nata dall’idea di Antonio e Sergio Palmieri del Gruppo Palmieri che da 50 anni opera nell’hair beauty professionale ed è un riferimento per il mondo professionale dellaè un format innovativo interamente dedicato allae salute deiche combina la vendita al dettaglio dei migliori prodotti professionali all’esperienza di un salone. Si distingue per una superficie retail più ampia di quella che normalmente dedicano i saloni di acconciatura, e ha nel mix prodotto – consulenza – esperienza uno dei suoi elementi distintivi. “– spiega Sergio Palmieri – è un format ...