Bellanova | niente Inter | accordo col Torino | visite programmate – Sky

da fare per il ritorno didal Cagliari: il terzino andrà al Torino per 7 milioni più bonus. Da una milanese all'altra: dalle parti di via Aldo Rossi insistono per Reijnder (AZ ...OLIMPIADI - Se il Mondiale Under 20 perso in finale dagli Azzurrini di Carmine Nunziata ... Scalvini e Gnonto prestati dalla Nazionale A, ma anche su Udogie, Parisi,, Rovella, e ...e Parisi, hanno lottato molto, rendendosi anche pericolosi, grazie alla loro velocità, ma ... oppure ha colto un'altra occasione per danneggiarci, che tanto Gravina non dice, attaccato ...

Bellanova, niente Inter. Sky: “Ha detto sì al Torino: le cifre dell’operazione” fcinter1908

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Il Torino e il difensore Raoul Bellanova sono sempre più vicini. Il club granata ha accelerato nelle ultime ore e la fumata bianca dell'operazione con il ...