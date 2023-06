Baronissi | inaugurati due nuovi campi di padel

Leggi su zon

Il sindaco Gianfranco Valiante ha inaugurato l'Urbanin via Tommaso Sanseverino, centro di ultima generazione dedicato allo sport più amato del momento. Presenti amministratori comunali e tantissimi appassionati. L'arena è stata inaugurata con un quadrangolare-torneo "fun" a cui ha partecipato, tra gli altri, il trio comico Villa Per Bene. L'operazione di restyling ha riguardato la realizzazione di duedadotati di illuminazione a led, dove prima sorgeva un campo di calcetto da tempo in disuso. La struttura sarà coperta a partire dalla stagione autunnale.