Barcellona | ufficiale la risoluzione del contratto di Umtiti | il comunicato

... vuole restare in blaugrana: 'Non vedo l'ora di continuare a giocare per il. Sono ... 2023 - 06 - 30 15:31:33 Pisa, Aquilani è il nuovo allenatore Ora è: Alberto Aquilani è il nuovo ...Commenta per primo Ilha ufficializzato con una nota di aver raggiunto un accordo col difensore classe '93 Samuel Umiti per risolvere consensualmente il contratto che sarebbe scaduto a giugno 2026. Il calciatore ...Anche se non è ancora stato deciso e annunciato nulla di, il manager storico di Madonna, ... prima di approdare in Europa dove toccherà 11 città in autunno, tra cui Londra,, Parigi ...

Barcellona, ufficiale la risoluzione con Umtiti: il comunicato GianlucaDiMarzio.com

E' ufficiale l'accordo con la società e la conseguente rescissione del contratto; il difensore, dunque, lascia il club ...Samuel Umtiti e il Barcellona si dicono addio. Il difensore ha giocato l'ultima stagione in prestito al Lecce, dove ha ritrovato continuità e prestazioni. Il saluto commosso alla tifoseria giallorossa ...