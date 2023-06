... esultanza gol Ousmane Dembele' ONLY ITALY Ilnon sarà espulso dalla prossima Champions ... ma, sottolinea El Pais, sembra che le conversazioni trae Ceferin abbiano dato i loro ...2023 - 06 - 30 14:02:56rivela: "Rifiutati 100 milioni per De Jong" Il presidente delLaporte ha parlato del futuro di Frenkie de Jong: 'l'anno scorso la situazione era ...Nessuna penalizzazione in arrivo per il, che sta provando a risollevare la difficile situazione societaria. Il presidenteera stato spesso a colloquio con Ceferin riguardo l'...

Barcellona, Laporta: “Guler ci piace tantissimo, vogliamo chiudere” Pianeta Milan

Come riferito dal quotidiano Sport, il Barcellona giocherà la prossima edizione della Champions League: la UEFA, si legge, avrebbe assicurato a Joan Laporta che la sua squadra ...Buone notizie per il Barcellona. Il club catalano giocherà infatti la prossima edizione della Champions League: la UEFA, riporta Sport, ha assicurato a Joan Laporta che la sua squadra non sarà sanzion ...