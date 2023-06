Bambina scomparsa | Renzi attacca |   La Procura di Firenze ha una responsabilità atroce

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il leader di Italia Viva, aper una conferenza stampa sullo stadio Franchi, ha parlato della vicenda Kata. "C'è un ex hotel in cui spariscono i bambini. Siamoo siamo una città che ...

Il leader di Italia Viva, a Firenze per una conferenza stampa sullo stadio Franchi, ha parlato della vicenda Kata. "C'è un ex hotel in cui spariscono i bambini. Siamo Firenze o siamo una città che ...Il procuratore Tescaroli sul sopralluogo dei carabinieri: "Non sono stati trovati con il luminol elementi riconducibili alla bimba". L'ipotesi del furgone per la via di fuga'Ciao a tutti. Sono Kata, lache è stata rapita a Firenze all'ex albergo Astor il 10 giugno verso ...

Kataleya Alvarez e il furgone bianco: dai video la verità sulla bambina scomparsa a Firenze Open

Il leader di Italia Viva, a Firenze per una conferenza stampa sullo stadio Franchi, ha parlato della vicenda Kata. “C'è un ex hotel in cui spariscono i bambini. Siamo Firenze o siamo una città che no ...Il procuratore Tescaroli sul sopralluogo dei carabinieri: “Non sono stati trovati con il luminol elementi riconducibili alla bimba”. L’ipotesi del furgone per la via di fuga ...