Bambina scomparsa a Firenze | nessuna traccia di Kata nel garage della ditta

Il procuratore Tescaroli sul sopralluogo dei carabinieri: "Non sono stati trovati con il luminol elementi riconducibili alla bimba". L'ipotesi del furgone per la via di fuga

Kataleya Alvarez e il furgone bianco: dai video la verità sulla bambina scomparsa a Firenze Open

Il procuratore Tescaroli sul sopralluogo dei carabinieri: “Non sono stati trovati con il luminol elementi riconducibili alla bimba”. L’ipotesi del furgone per la via di fuga ...È stato prelevato il Dna a tutti gli occupanti dell’ex hotel Astor che sono stati ascoltati dagli inquirenti. È quanto emerge dall’inchiesta sulla scomparsa di Kata, la… Leggi ...