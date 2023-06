Bagni di folla per Putin e resa dei conti nell’esercito

(Di venerdì 30 giugno 2023) La scomparsa del generale Surovikin dimostra che il presidente russo ha avviato un’indagine per capire fino a che punto arrivassero le ramificazioni di Prigožin all’interno dell’esercito. In ballo c’è il futuro del suo dominio. Leggi

L'uomo che dall'avvento della pandemia aveva mantenuto una prudenza estrema, il 28 giugno si è sottoposto a un bagno dinel sud della Russia, in un evento che è stato descritto dalla ...... genuflessi e a mani giunte, lo implorano di restare, il nostro Gatto si lascia andare a qualche esagerazione, come quando, in uno dei suoi frequentidi, pronuncia la storica frase: "Vi ...E i grandidi, momenti indimenticabili di euforia collettiva, dal Corso dei Fiori (1957), alla Mototemporada (1970) fino alla Notte Rosa. 'Si guarda al passato per scrivere il futuro' '...

Dopo la rivolta, il bagno di folla: ora Putin prepara la sua resa dei conti Corriere della Sera

La scomparsa del generale Surovikin dimostra che il presidente russo ha avviato un’indagine per capire fino a che punto arrivassero le ramificazioni di Prigožin all’interno dell’esercito. In ballo c’è ...La statua, pesante svariati quintali, viene trasportata di corsa lungo la ripida scalinata fino all'Oratorio di San Pietro ...