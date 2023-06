(Di venerdì 30 giugno 2023), sabato 1 luglio 2023, il leader diCarlosarà a. Il segretario di, infatti, parteciperà all’iniziativa ‘Sole e maletiempo. La Campania cuore e volano di sviluppo’ organizzata da Campania in. L’evento programmatico si dividerà in due momenti. La mattina, cinque tavoli tematici su ambiente, trasporti, scuola, startup, imprese e sanità, vedranno confrontarsi esperti del settore. A partire dalle 15, poi, inizierà la discussione politica. Oltre all’intervento di, infatti, sono previsti gli interventi di Mara, presidente di, Matteo, capogruppo alla Camera, Antonio d’Alessio, deputato, Mario Raffaelli, responsabile Politica Estera del partito, e di ...

A Tour, Avignone, Nantes e Tolosa sono ingli uomini dei reparti speciali Gign. Stato di ... visti i molteplici "appelli lanciati per raduni davanti ai municipialle 20" un po' ovunque ...A tal punto che l'associazione nazionale magistrati reagì all'avvio dell'disciplinare da ... Contattata dapiù volte per una replica, la magistrata ha con garbo rimandato per via di una ...... forse non il frangente più favorevole per un'efficacediplomatica. Ma rimandare oltre, significava forse non dare più seguito alla seconda tappa della missione quella russa, e il danno d'...

Azione, domani Calenda a Napoli con Carfagna e Richetti - Ildenaro.it Il Denaro

Oggi dalle 15 alle 19, nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno, si svolge la quinta performance della mostra personale di Francesca Banchelli, a cura di Angel Moya Garcia. Un evento di danza e musica u ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...