Australia | dispersa un' escursionista belga

(Di venerdì 30 giugno 2023) La polizia della Tasmania, in, ha diffuso delle riprese aeree della zona in cui si presume si trovi una turista. La 31enne Celine Cremer sarebbe scomparsa nel nord-ovest dell'isola, vicino alla zona delle Philosopher Falls. È stata vista, per l'ultima volta, il 17 giugno.

Australia, dispersa escursionista belga Il Tirreno

(LaPresse) La polizia della Tasmania, in Australia, ha diffuso delle riprese aeree della zona in cui si presume si trovi una turista belga ...