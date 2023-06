Audiovisivo | crescono export e investimenti

(Di venerdì 30 giugno 2023), vola l’e le imprese tornano a crescere Sole 24 Ore Centro, di An. Marini, pag. 1-3 Il polodel Lazio, concentrato quasi esclusivamente a Roma, sta vivendo una nuova età dell’oro. L’ultimo segno è arrivato lo scorso 20 giugno: durante l’anteprima mondiale a Roma del film con Tom Cruise “Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno”, l’imprenditore franco-tunisino Tarak Ben Ammar ha annunciato un investimento da 40-50 milioni per creare nuovi studios cinematografici nella capitale, entro il 2024. C’è poi il potenziamento degli studios di Cinecittà, che sibasasu 262 milioni di euro dirisorse Pnrr sui 300 milioni complessivi destinati dallo stesso Pnrr all’industria cinematografica. Tutte risorse, queste, che hanno attirato sul polo anche glidelle banche. E che sono ...

I dati:gli atti di pirateria I dati confermano un'incidenza complessiva della pirateria ...con protagoniste alcune giovani professioniste che raccontano come il loro amore per l'...Nuovi linguaggi dell'arte e dell', riflessioni sulla contemporaneità, tantissimi talenti,... Ecco perché i numeri dei giuratidi anno in anno. Giffoni ha una giuria internazionale, ...Nuovi linguaggi dell'arte e dell', riflessioni sulla contemporaneità, tantissimi talenti,... Ecco perché i numeri dei giuratidi anno in anno. Giffoni ha una giuria internazionale, ...

Lazio, film e serie Tv, esplode l'audiovisivo: crescono export e ... Affaritaliani.it

Un settore che solo nel Lazio dà lavoro a quasi 10mila persone sta vivendo “un'età dell'oro”. I dati del Rapporto Centro del Sole 24 Ore ...(Adnkronos) - Crescono gli atti di pirateria audiovisiva in Italia nel 2022, con 30 milioni in più rispetto al 2021 (+9%), con un +26% sugli eventi sportivi live; +20% per i programmi tv e + 15% per ...