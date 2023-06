Audi | via il numero uno Duesmann Sul ponte di comando arriva Gernot Döllner

(Di venerdì 30 giugno 2023) Markusaveva atteso quasi due anni, dal luglio del 2018 all’aprile del 2020, prima di poter assumere il prestigioso incarico di amministratore delegato di: il suo precedente datore di lavoro, Bmw, non gli aveva concesso la liberatoria per il passaggio alla concorrenza. Oltre venti mesi di pazienza per poi restare alla guida della casa dei Quattro Anelli poco più del doppio. Dal primo settembre, esattamente un anno dopo che Oliver Blume è subentrato a Herbert Diess alla guida del Gruppo Volkswagen, il suo posto verrà preso da(nella foto), che non ha solo trascorsi importanti in Porsche, ma dal 2021 era responsabile della strategia di prodotto e di gruppo dell’intero colosso di Wolfsburg, oltre che della segreteria generale. Il comunicato che ha ufficializzato il siluramento del fresco ...

Duesmann, da parte sua, paga le difficoltà di relazione con i vertici die il rinvio del lancio di prodotti, come il Suv elettrico Q6 E - tron, previsto non prima del 2024. Il marchio, poi, è ...Nel primo pomeriggio di ieri, la banda (composta da due ragazzi e una ragazza e un quarto uomo che a bordo di una potenteRS6 con targa rumena li ha prelevati mentre scappavano lungo...libera all'emendamento che consente di 'valutare l'eventuale e progressivo superamento' del ...T8 (228 kW) 860 euro Volkswagen Golf R (245 kW) 1.200 euro Bmw X3 xDriveM40d (250 kW) 1.300 euro...

