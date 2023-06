Attivi l’ad blocker? Niente più video gratis su YouTube L’offensiva della piattaforma per tutelare la pubblicità

(Di venerdì 30 giugno 2023)si è stancata degli ade ha trovato un sistema per evitare che vengano usati sul proprio sito. Le popolari estensioni per il browser sono usate da molti per “ripulire” dalla, spesso invasiva, i siti internet, che mostrano così solo il loro contenuto, senza la presenza di annunci. Nel caso di, gli adriescono a impedire non solo che appaiano i banner, ma anche che vengano mostrati brevi e lunghe inserzioni pubblicitarie prima, durante e dopo un. Tutto questo potrebbe avere fine a breve, dato che lapiù popolare al mondo ha reso noto di aver avviato «un piccolo esperimento che costringe gli spettatori a disabilitareblock o a iscriversi a...

... sfidaalta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ] ... ecco Nicolai Sport [ 30/06/2023 ] 'Disabili': protesta per ...'ente che vigila sulla situazione economica dei club ......anziani e pensionati di partecipare nei mesi estivi... Quest'anno'iniziativa avrà come slogan "Generazione di fenomeni", sarà ...gli anziani fragili e per valorizzare le energie di quelli......e appassionato di chi non ha debiti e non deve rispondere...cresciuto in hotel perch suo padre ci ha lavorato una vita) trattano'...portato i Babini a concepire i propri hotel come soggetti...