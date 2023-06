Attenzione | avviso urgente per migliaia di famiglie | rimangono solo poche ore per richiedere una somma di 400£ gratis - scopri come non perderla!

Leggi su oggi-notizie

(Di venerdì 30 giugno 2023) Oggi Notizie Se hai un contatore prepagato e non hai ancora richiesto i voucher gratuiti del valore di 400 euro, haiore per farlo prima di perderli definitivamente. Più di 100 milioni di sterline di voucher devono ancora essere reclamati e molte persone, soprattutto quelle più vulnerabili, non li hanno ancora ricevuti. I voucher sono stati pagati in sei rate da ottobre dello scorso anno a marzo di quest'anno e hanno aiutato molte persone a coprire le spese energetiche invernali. Se hai diritto a questi voucher e non li hai ancora richiesti, contatta subito il tuo fornitore di energia elettrica. Non perdere questa opportunità di ottenere un aiuto finanziario essenziale. Di cosa parliamo in questo articolo... Molti clienti con contatori prepagati non hanno ricevuto i voucher gratuiti È possibile reclamare i voucher contattando il proprio ...