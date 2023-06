ATP Maiorca 2023 | Mannarino batte Hanfmann e vola in finale | a sfidarlo ci sarà Eubanks

(Di venerdì 30 giugno 2023) Si sono svolte oggi le due semifinali dell’ATP 250 die il campo ha deciso che la sfida per il titolotra lo statunitense Christophere il francese Adrian. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutto ciò che è successo nella giornata odierna. Nel primo incontro di giornata Christophersi è imposto contro il sudafricano Lyod Harris. Dopo essere andato sotto di un set (4-6), lo statunitense ha reagito e con un ottimo secondo set (6-3) ha pareggiato i conti. Il match si è così spostato al terzo e decisivo parziale, doveè riuscito a cancellare cinque match point (addirittura tre consecutivi sul 4-5 0-40) prima di vincere al tie-break per 11-9 e strappare dunque il pass per la sua primain ...

Christopher Eubanks affronterà Adrian Mannarino nella finale del torneo250 di2023 . Prima finale a livelloper il tennista statunitense, che dopo essere finalmente riuscito ad entrare nei primi 100 grazie anche a tanti anni di gavetta nei challenger, ora ...Tennis, possibili vincenti Paul in Barrere - Paul (Eastbourne) Eubanks in Eubanks - Harris () Mannarino in Hanfmann - Mannarino () Gauff in Keys - Gauff (Eastbourne) Giorgi in ...Dopo la sconfitta contro Yannick Hanfmann nel torneo di tennisdi, Feliciano Lopez ha annunciato il ritiro. Gli organizzatori gli hanno riservato un tributo speciale, con un video emozionale e un messaggio di Rafa Nadal, che ha fatto commuovere l'...

ATP Maiorca: prima semifinale per Eubanks che sfiderà Harris. Il derby francese se lo aggiudica Mannarino Ubitennis

Il torneo ATP di Maiorca è stato l’ultimo disputato in carriera da Feliciano Lopez. Dopo l’incontro dei quarti è stata organizzata una festa per lo spagnolo, che si è commosso quando ha visto Nadal ...Il recordman di partecipazioni Slam consecutive saluta definitivamente il tennis giocato Ha provato a opporsi in tutte le maniere allo scorrere del tempo. Feliciano Lopez ha salutato il tennis e lo ha ...