ATP Eastbourne 2023 | la pioggia blocca il torneo prima della fine di McDonald-Cerundolo | semifinali spostate a domani

(Di venerdì 30 giugno 2023) Giornata sfortunata all’ATP 250 di. Il tempo infatti non ha dato tregua dalle 14:00 circa in poi e gli organizzatori delbritannico sono staticostretti a sospendere il primo match odierno tra l’argentino Franciscoe lo statunitense Mackenziesul punteggio di 2-6 7-5 5-2 e poi a rinviare le due. Lasemifinale era iniziata con un ottimo, capace di vincere il primo set con un veloce 6-2. Poi però Francisco(testa di serie n.4) ha reagito e con il suo gioco è riuscito a ribaltare il risultato con il 7-5 del secondo set e il 5-2 del terzo parziale. Quando tutto sembrava dunque volgere per il termine, è arrivata però la ...

Ancora da giocare la seconda semifinale Giornata disturbata dalla pioggia quella delle semifinali del Rothesay International di, versione. Non c'è stato nemmeno tempo per terminare la ...E' stata interrotta per pioggia la semifinale dell'250 di2023 tra Mackenzie McDonald e Francisco Cerundolo . I due giocatori, in campo da oltre due ore, sono stati fermati nel terzo set, con l'argentino a un solo game dal successo. 2 -...WTA 500 E250- IL PROGRAMMA DI SABATO 1 LUGLIO A partire dalle 13:30 - Keys vs (9) Kasatkina Non prima delle 15:30 - McDonald/Cerundolo vs Barrere/Paul

ATP Eastbourne: Sonego non spegne il fuoco di Zhang e si ferma al primo turno Ubitennis

Francisco Cerundolo raddrizza una partita quasi persa e arriva a un passo dalla prima finale erbivora. Ancora da giocare la seconda semifinale ...Tennis, negli ultimi tre tornei di preparazione a Wimbledon sono in programma le semifinali: notizie e pronostici.