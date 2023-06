Atletica oggi | Diamond League Losanna 2023 | orari 30 giugno | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di venerdì 30 giugno 2023)venerdì 30va in scena la sesta tappa della. Il massimo circuito internazionale itinerante dileggera sbarcherà a(Svizzera) e si preannuncia una serata di assoluto spessore, con tantissime stelle pronte a darsi battaglia per la vittoria. Saranno impegnati ben nove, dopo il trionfo ottenuto dalla nostra Nazionale negli Europei a squadre. LA DIRETTA LIVE DELLADIDALLE 19.15 Nel getto del peso Zane Weir (trionfatore a Chorzow con 21.59) e Leonardo Fabbri (reduce dal sigillo al Golden Gala e dalla prova di Ostrava) affronteranno il primatista mondiale Ryan Crouser, l’altro statunitense Joe Kovacs, ...

GLI AZZURRI PER LOSANNA, CALENDARIO COMPLETO 2023: TUTTE LE DATE QUALIFICAZIONI PARIGI 2024 DI: COME FUNZIONANO Programma Diamond League Losanna 2023 VENERDI' 30 GIUGNO 18.00 Salto ...

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale dell'"Athletissima" di Losanna, meeting internazionale valido per la sesta tappa