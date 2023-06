Atletica | Fantini in gara a Parma | Stecchi atteso in Germania

(Di venerdì 30 giugno 2023) Quando il countdown verso i Mondiali di Budapest segna -50 giorni, prosegue l’avvicinamento degli azzurri verso la rassegna iridata, che scatterà il 19 agosto. Nei meeting del sabato, tra l’Italia e l’estero, saranno inin particolare due atleti italiani che hanno alzato il trofeo di campioni d’Europa negli EuroTeam di Chorzow: Sarasarà a, Claudioin, a Landau. A ruota Pietro Arese è già annunciato a Nembro negli 800. Perè un nuovo impegno dopo la vittoria individuale e di squadra in Slesia, dove si è imposta nel martello pareggiando lo stagionale di 73,26: nella prima edizione del Meeting Città diincontrerà la campionessa del mondo Under 20 Rachele Mori che si sta preparando per gli Europei Under23 di Espoo (12-16 ...

A completare il podio Kevin Aristade Kouakou dell'Rapino con il crono di 35'29", terzo ...Monika Manuela Mancini (Runners Pescara " 47'51") e terza Mariangela Di Berardino (Asd Vini" ...... grazie alla presenza di tanti sportivi di spicco del panorama dell'italiana, tra cui gli atleti della 4x100 della nazionale italiana femminile e maschile U20 e U18, Sarae Marco ...... definizione rimasta invariata fino al 2009, per poi diventare Campionato dileggera per ... Da Saravincitrice nel lancio del martello che con la misura di 73.26 ha eguagliato il ...

Atletica, Europei a squadre. Sara Fantini vince la medaglia d’oro nel lancio del martello. Il video RaiNews

L'Italia ha vinto gli Europei a squadre di atletica, per la prima volta nella storia. Il team azzurro ha conquistato il podio davanti ai padroni di casa della Polonia e alla Germania che si è aggiudic ...