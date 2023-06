Atletica | Diamond League Losanna 2023 | Weir quinto nel peso | bene Simonelli nei 110 a ostacoli

(Di venerdì 30 giugno 2023) Lasi sposta aper la sesta giornata. Sono 9 gli azzurri in gara con Zanee Leonardo Fabbri nel, Mattia Furlani nel lungo, Pietro Arese sui 1500 metri, Roberta Bruni nell’asta, Elena Bellò sugli 800, Lorenzonei 110 metri a, Ayomide Folorunso sui 400 e Davide Re sui 400, non validi per la. Zanee Leonardo Fabbri mancano la medaglia nel lancio delmaschile. Prova non convincente dell’italo-sudafricano, che finiscecon un discreto 21.36 trovato in apertura. Rammarico per Fabbri, che per 1 centimetro manca il podio. 21.41 per il toscano e 21.42 per il campione europeo Mihaljevic. ...

Tutto pronto per la WandaLeague di Losanna 2023 dileggera : ecco le informazioni per seguire tutte le gare della sesta tappa del circuito mondiale. L'Italia si presenta al via con nove atleti, fra cui ...Debutto inLeague per Lorenzo Simonelli in gara nei 110 ostacoli. Primo 800 metri della stagione all'aperto per Elena Bello' . Nei 400 piani in gara il primatista italiano Davide Re . ...Dopo ill trionfo agli Europei a squadre, l'Italia dell'torna in pista, nellaLeague. Saranno ben 9 venerdì sera a Losanna nella sesta tappa del massimo circuito mondiale (ha rinunciato Yeman Crippa), ed altri tre domenica a Stoccolma (...

LIVE Atletica, Diamond League Losanna 2023 in DIRETTA: 9 azzurri in gara, attesa per Furlani, Weir e Fabbri OA Sport

È in corso a Losanna (Svizzera) il meeting Athletitissima, sesta tappa della Wanda Diamond League, con 9 atleti italiani in gara. Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Summer e Sky Sport Arena dalle 20 al ...Tutto pronto per la sesta tappa dell'imperdibile evento con nove italiani in gara per la Diamond League 2023 di Losanna ...