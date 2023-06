Atletica | Ayomide Folorunso terza in Diamond League a Losanna Bene Fabbri e Simonelli

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 giugno 2023) Un’Italia un po’ stanca riesce comunque ad essere protagonista nell’appuntamento didellache ha visto tanti protagonisti dell’mondiale in pista e pedana ma anche tanti azzurri, reduci dal trionfo in Coppa Europa in Polonia. In casa Italia i migliori risultati portano la firma dinei 400 ostacoli, Lorenzo, quarto nei 110 ostacoli e Leonardo, quarto per un soffio nel getto del peso, mentre Furlani e Arese non sono riusciti ad ottenere risultati all’altezza delle aspettative della vigilia. A livello assoluto moltoAregawi nei 5000, Ingebrigtsen nei 1500,m la Moon nell’asta e Tebogo nei 200, corsi con vento contrario come tutte le gare di ...