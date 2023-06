Sono stati presentati oggi i Campionati Italianiindividuali edizione 2023 su pista dileggera in programma a Molfetta dal 28 al 30 luglio 2023: le gare si disputeranno nel nuovissimo stadio Mario Saverio Cozzoli, inaugurato nel ......12 atlete che si contenderanno il Titolo di CampioniItaliani ad agosto. Inoltre, Vittoria Rapetti è in attesa della chiamata che la porterà ad abbandonare la casacca rossa dell'...... ai tempi non facevo ancora. Mi ha sorriso, era contento delle mie parole, mi ha chiesto ... faremo due o tre settimane di lavoro per cercare di migliorare la decontrazione: glidi ...

Atletica: Assoluti in Puglia dal 28 al 30 luglio, ci sarà Jacobs - Sport Agenzia ANSA

Sono stati presentati oggi i Campionati Italiani Assoluti individuali edizione 2023 su pista di atletica leggera in programma a Molfetta dal 28 al 30 luglio 2023: le gare si disputeranno nel nuovissim ...(ANSA) - BARI, 30 GIU - "In questi anni c'è sempre stato un lavoro di stretta sinergia con i governi che si sono succeduti". Lo ha detto il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, a margine d ...