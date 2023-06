Atalanta | trovato l’accordo con Kolasinac

Leggi su calcionews24

L'Atalanta ha raggiunto un accordo verbale con il difensore Touré in vista della prossima stagione in Serie A. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore arriva a parametro zero dopo non aver rinnovato con il Marsiglia. Giocatore d'esperienza e rinforzo utile per la squadra di Gasperini.