Atalanta | arriva Kolasinac | la prossima settimana l'ufficialità

Commenta per primo L'aspetta Sead Kolasinac , 30 anni appena compiuti, svincolato e tanta esperienza da offrire. Il giocatore lascia oggi l' Olympique Marsiglia ed è pronto a una nuova avventura. per il momento l'...Vent'anni dopo, tra il 2009 e il 2010, facendo 'vai e vieni' da Los Angeles,a Milano un ... Gerry Hitchens, che negli anni '60 militò nell'Inter, Torino,e Cagliari (fu il miglior ......stagione in Serie A L'ha trovato l'accordo verbale con il difensore Kolasinac in vista della prossima stagione in Serie A. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore...

Calciomercato Atalanta, arriva Kolasinac Today.it

Un segnale di ambizione europea dell'Atalanta, con il giocatore che si è promesso al club in queste ore e ha già detto sì. Il giocatore si è svincolato e c'è l'accordo per il suo arrivo a parametro ...