Associazione dolcificanti, 'su aspartame no a speculazioni preliminari' Adnkronos

Milano, 30 giu. (Adnkronos Salute) - "L'Associazione internazionale dei dolcificanti (Isa) si unisce alle agenzie mondiali per la sicurezza alimentare nella fiducia nel rigore scientifico dell'analisi ...Lo Iarc suddivide le sostanze in quattro categorie: cancerogene per l’uomo (gruppo 1), probabili cancerogeni (gruppo 2A), possibili cancerogeni (gruppo 2B), non classificabili come cancerogeni (gruppo ...