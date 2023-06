Assange | Papa Francesco incontra la moglie Stella e i figli Lei | “Sopraffatti dall’emozione”

(Di venerdì 30 giugno 2023) Nella mattinata di venerdì 30 giugnoha ricevuto in udienza ladi JulianMorris, e i duedella coppia, Gabriel e Max. Lo rende noto la sala stampa del Vaticano., 53 anni, giornalista e attivista australiano e cofondatore dell’organizzazione WikiLeaks, è rinchiuso da quattro anni nel carcere londinese di massima sicurezza di Belmarsh per aver reso pubblici, nel 2010, documenti top secret sui crimini di guerra statunitensi in Iraq e Afghanistan. Negli Usa, che ne chiedono l’estradizione, rischia 175 anni di reclusione per cospirazione e spionaggio. “Questa mattinaha concesso a me e ai nostriun’udienza privata. Siamo...

Vaticano: il Papa riceve in udienza la famiglia di Julian Assange

