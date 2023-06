(Di venerdì 30 giugno 2023) AGI - Colpi di pistola in una tentata rapina a, quadrante nord-ovest di Roma. Un uomo è stato rapinato da due persone armate fuori da unain via Indro Montanelli: rubati i 30 mila euro che stava per depositare in banca. La vittima, colpita alla testa con il calcio della pistola, ha esploso in risposta due colpi di pistola ma nessuno sarebbe rimasto. Indaga la polizia.

Assalto a una tabaccheria a Primavalle, proprietario ferito reagisce AGI - Agenzia Italia

