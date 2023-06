Aspartame | l' Oms potrebbe classificarlo come ' possibile cancerogeno' | il rischio tumori e dove si trova

L'International Agency for Research on Cancer (Iarc), l'agenzia dell'specializzata nella ricerca sul cancro , potrebbe presto classificare il dolcificantecome 'possibile cancerogeno per l'uomo'. È quanto anticipa la Reuters sul proprio sito citando fonti ...Un comitato ad hoc formato da esperti delle Nazioni Unite e dell', il Joint Expert Committee on Food Additives, sta ora aggiornando la valutazione del rischio relativa all', includendo ...L'International Agency for Research on Cancer (Iarc), l'agenzia dell'specializzata nella ricerca sul cancro, potrebbe presto classificare il dolcificantecome "possibile cancerogeno per l'uomo". È quanto anticipa la Reuters sul proprio sito citando fonti ...

L'Oms potrebbe dichiarare 'possibile cancerogeno' l'aspartame - Salute & Benessere Agenzia ANSA

ROMA – L’ aspartame, uno dei dolcificanti artificiali più comuni al mondo, a luglio potrebbe essere dichiarato come possibile cancerogeno dall’ Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), ...L'International Agency for Research on Cancer (Iarc), l'agenzia dell'Oms specializzata nella ricerca sul cancro, potrebbe presto classificare il dolcificante aspartame come possibile cancerogeno per l ...