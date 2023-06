Aspartame cancerogeno? Gli esperti frenano in attesa che l’Oms si pronunci sul dolcificante

(Di venerdì 30 giugno 2023) L’è uno dei più diffusi dolcificanti in campo alimentare, presente in tantissime bevande, e ora potrebbe essere classificato come “possibile” dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) dell’Organizzazione mondiale della sanità. I risultati della ricerca in arrivo per metà luglio Un comitato ad hoc formato dadelle Nazioni Unite e del, il Joint Expert Committee on Food Additives, sta ora aggiornando la valutazione del rischio relativa all’, includendo anche quella che si può considerare un’assunzione giornaliera accettabile. I loro risultati – riporta la Cnn – non sono stati resi pubblici, ma potrebbero uscire il 14 luglio. Ilè stato esaminato più volte dalla Fda, la Food and Drug ...

L'è 'per l'uomo' L'International Agency for Research on Cancer (Iarc), l'agenzia dell'Oms specializzata nella ricerca sul cancro, starebbe per annunciarlo, secondo quanto ...Leggi Anche Rischio impurità cancerogena, l'Aifa ritira farmaci con ranitidina - Molti sono prodotti per problemi gastrici Leggi Anche California, il caffè come il fumo: obbligo di indicare il "...L'International Agency for Research on Cancer (Iarc), l'agenzia dell'Oms specializzata nella ricerca sul cancro, potrebbe presto classificare il dolcificantecome 'possibileper l'uomo'. È quanto anticipa la Reuters sul proprio sito citando fonti anonime. L'ufficializzazione della notizia è attesa per il prossimo 14 luglio, quando ...

L'Oms potrebbe dichiarare 'possibile cancerogeno' l'aspartame - Salute & Benessere Agenzia ANSA

Usato da milioni di persone nel mondo come dolcificante e presente in oltre 6mila prodotti, dalle bibite agli yogurt agli sciroppi per la tosse, l'aspartame è sotto i ...E' presente in oltre 6mila prodotti: dalle bibite e dagli yogurt agli sciroppi per la tosse Il dolcificante aspartame potrebbe essere classificato dall'agenzia Oms specializzata nella ricerca sul canc ...