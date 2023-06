Ascolti tv ieri | Non Sono una Signora promosso Alberto Angela vince serata

(Di venerdì 30 giugno 2023) Glitv digiovedì 29 giugno 2023 hanno registrato 2.475.000 telespettatori e il 17% di share per Noos-L'Avventura della Conoscenza su Rai1, il nuovo programma ideato e condotto da, seguito spiriturale di SuperQuark condotta da suo padre, Piero. Il debutto della prima edizione di Nonunasu Rai2 (QUI la prima puntata con i nomi dei concorrenti) è stato visto da 987.000 telespettatori, 6.6% di share (in linea, più o meno, con i risultati ottenuti dagli altri programmi di intrattenimento sulla stessa rete). Di seguito glitv disera degli altri canali: Canale 5 Zelig in replica 1.680.000, 13.0% Italia 1 Chicago Fire 1.101.000, 7.7% Rai3 doc La Croce e la Svastica 393.000, ...

Cartabianca e oltreLa Stampa aggiungeva che dalle parti di viale Mazzini non c'è disinteresse ... La conduttrice ha contrattaccato suglidi Cartabianca. Che ha raccolto il 9,6% nell'ultima ......nello show dei divertenti momenti di sano trash che hanno contribuito ad aumentare gli, che ...invece nel programma è intervenuta Jasmine Carrisi che ha lanciato una frecciata a Romina ...La vita in diretta vola negli, il conduttore: 'Programma più visto in assoluto' E mentresono volate parole grosse da Alessandro Greco per un collega glidella puntata sono stati ...

Ascolti tv mercoledì 28 giugno: chi ha vinto tra la partita dell'Italia e New Amsterdam Fanpage.it

Ascolti tv 29 giugno 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ...Ieri i pubblici ministeri di Firenze hanno ascoltato per quattro ore come testimone Urbano Cairo (in foto), editore de La7 e del Corriere della Sera, in merito alla chiusura del programma ‘Non è l’are ...