Ascolti tv | i dati di giovedì 29 giugno

(Di venerdì 30 giugno 2023) Bene il nuovo programma di Alberto Angela Nella serata di ieri,292023, su Rai uno il nuovo programma di Alberto Angela, Noos – L’Avventura della Conoscenza ha coinvolto 2.475.000 spettatori pari al 17%. Su Canale 5 la replica di Zelig si ferma, invece, a 1.680.000 spettatori pari al 13% di share. Su Rai2 – dalle 21.35 alle 23.21 – Non Sono una Signora coinvolge 987.000 spettatori pari al 6.6% di share (Extra: 850.000 – 7.8%). Su Italia 1 Chicago Fire registra 1.101.000 spettatori (7.7%). Leggi anche: “Noos – L’avventura della conoscenza”: tutto quello da sapere sul nuovo show di Alberto Angela Su Rai3 La Croce e la Svastica porta a casa 393.000 spettatori pari ad uno share del 2.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 966.000 spettatori con l’8.4% di share. Su La7 La Maschera di Ferro ha registrato 494.000 spettatori con ...

