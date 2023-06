Ascolti TV | Giovedì 29 Giugno 2023 Vince Noos 17% | la replica di Zelig 13% Non Sono una Signora parte dal 6 6% La maratona Un Altro Domani 12 2% | Caduta Libera 12 5%-17 3% vs RaC 24 5%-27% Il Diario del Giorno di Giambruno al 7 2%

(Di venerdì 30 giugno 2023) Alberto Angela (foto di Barbara Ledda) Nella serata di ieri,29, su Rai1– L’Avventura della Conoscenza ha interessato 2.475.000 spettatori pari al 17%. Su Canale 5 ladiha raccolto davanti al video 1.680.000 spettatori pari al 13% di share. Su Rai2 – dalle 21.35 alle 23.21 – Nonunaha interessato 987.000 spettatori pari al 6.6% di share (Extra: 850.000 – 7.8%). Su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto 1.101.000 spettatori (7.7%). Su Rai3 La Croce e la Svastica ha raccolto davanti al video 393.000 spettatori pari ad uno share del 2.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 966.000 spettatori con l’8.4% di share. Su La7 La Maschera di Ferro ha registrato 494.000 spettatori con uno ...

...di indovinare le soluzioni di tutti i giochi (doppiando regolarmente Caduta Libera negli). ... Nella puntata di Reazione a Catena andata in onda ieri29 giugno i campioni in carica, i ...tv29 giugno 2023: preserale e access prime time Canale 5 - Paperissima Sprint Rai Uno - Reazione a catena Canale 5 - Caduta Libera Rete 4 - Controcorrente Rai Tre - Il Cavallo e la ...Dominio Rai 1 .29 giugno il canale della tv di Stato si aggiudica preserale, access prime time e prima ...tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 29 giugno: domina Alberto ...