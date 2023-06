Ascolti tv | Alberto Angela vince con ' Noos'

(Di venerdì 30 giugno 2023) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - '– L'Avventura della Conoscenza', il nuovo programma disu Rai1, è stato il più seguito della prima serata di giovedì, con 2.475.000 spettatori e il 17% di share. Al secondo posto, la replica di 'Zelig' su Canale 5, con 1.680.000 spettatori e il 13% di share. Terzo piazzamento per 'Chicago Fire' su Italia 1, con 1.101.000 spettatori e il 7.7% di share. Da segnalare anche la buona partenza su Rai2 di 'Non Sono una Signora', il programma sulle drag queen condotto da Alba Parietti, che ha ottenuto 987.000 spettatori e il 6.6% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (966.000 spettatori, share 8.4%), 'La Maschera di Ferro' su La7 (494.000 spettatori, share 3.5%), 'La Croce e la Svastica' su Rai3 (393.000 spettatori, share 2.6%), ...

