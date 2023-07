ASCOLTI TV 29 GIUGNO 2023 | I DEBUTTI DI NOOS 17% E NON SONO UNA SIGNORA 6 | 6% | ZELIG 13% | DRITTO E ROVESCIO CHIUDE ALL’8 | 4% | MARATONA UN ALTRO DOMANI 12 | 2%

(Di venerdì 30 giugno 2023)TV 292022 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2493 36.02 PT – 5628 35.00 24 – 2622 37.88 PT – 6325 39.33 Rassegna Stampa + Tg1 – 280 11.70 + 449 13.30Tg1 – 870 21.47Tg1 Mattina Estate – 702 17.68UnoMattina Estate – 703 16.47Camper in Viaggio – 1212 16.98Camper – 1590 15.88Tg1 + Tg1 Ec. – 2796 23.50 + 1990 17.13Pres. Oggi è unGiorno – 1371 12.79Oggi è unGiorno – 1380 15.56Sei Sorelle + Tg1 – 915 13.07 + 1075 16.00Pres. Vita in Diretta – 1469 21.46La Vita in Diretta – 1846 24.93Reazione a Catena – 2261 24.51Reazione a Catena – 3237 27.00 (finale 3380 27.12)Tg1 – 3639 25.11TecheTecheTè – 3161 19.27– 2475 17.00Porta a Porta – 644 10.98 Prima Pagina – 552 19.20Tg5 – 815 20.14Morning News – 686 17.23Morning News + Saluti – 692 17.76 + 690 ...

... andata in onda oggi venerdì 30. Il conduttore infatti, anziché concludere con i soliti ... Milo Infante incredulo per gli ottimidel suo talk: 'Non pensavamo di riuscirci' Nessuno, o ...Oggi è un altro giorno è finito oggi, venerdì 30e non tornerà in onda a settembre. Da mesi, infatti, si è vociferato della possibile ...e meno provenienti da molti mondo diversi e gli...L'ultima puntata, andata in onda venerdì 30come previsto, si è aperta sulle note di Think ... con una "frecciata" che chiarisce un punto importante: " Aver alzato e di molto glidi ...

Ascolti tv giovedì 29 giugno 2023: chi ha vinto tra Noos di Alberto Angela e Zelig Fanpage.it

Ascolti tv 30 giugno 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...