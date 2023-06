Arrestato l’allenatore del Paris Saint Germain | Christophe Galtier è accusato di discriminazione razziale

(Di venerdì 30 giugno 2023)del, è statocon l’accusa diè statostamattina, a Nizza, insieme al figlio, a renderlo noto è stato il procuratore Xavier Bonhomme. Una notizia che ha colto di sorpresa tutti i tifosi della squadra francese che chiedono a gran voce che si faccia chiarezza sulla vicenda ed eventualmente si proceda ad allontanare il tecnico, che, comunque, sarebbe già in uscita dalla società la quale, sta valutando di sostituirlo con Luis Enrique. Quali sono i fatti contestati al tecnico francese I fatti risalirebbero all’inizio della scorsa stagione 2021-22 e sono stati denunciati dall’ex direttore sportivo ...

Christophe Galtier ,del Paris Saint Germain , è statoa Nizza con'accusa di 'discriminazione razziale'. Il tecnico, in uscita dal club francese (al suo posto potrebbe arrivare Luis Enrique), ...francesce Christophe Galtier , che sta per lasciare il Paris Saint - Germain , e suo figlio sono "in custodia presso la polizia giudiziaria di Nizza dalle 8.45 di oggi" nell'ambito di un'...Christophe Galtier,del Psg, e suo figlio John Valovic Galtier sono stati arrestati a Nizza con'accusa di discriminazione razziale e religiosa. La vicenda è legata alla denuncia presentata da Julien Fournier,...