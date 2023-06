Arrestato l' allenatore Christophe Galtier | ecco le pesanti accuse

"Cosa cambia col nuovo": Donnarumma, incubo infinito al Psg"Galtier e il figlio sono in custodia presso la polizia giudiziaria di Nizza dalle 8.45 di venerdì". La notizia, come un fulmine a ciel sereno, arriva direttamente dal procuratore di Nizza, Xaveir ...Tutta la mia vita, di uomo, di calciatore o di, è stata improntata alla condivisione e al rispetto per gli altri. Non posso permettere che il mio nome e quello della mia famiglia vengano ...

Galtier, arrestati l’allenatore del Psg e il figlio per discriminazione a Nizza. «Non voglio neri in... Corriere della Sera

L’allenatore del Paris Saint Germain Christophe Galtier e suo figlio sono in custodia presso la polizia giudiziaria di Nizza con l’accusa di «discriminazione razziale». Lo riporta l'agenzia di stampa ...L'allenatore ed il figlio sono stati fermati dalla polizia di Nizza. I fatti risalgono alla stagione 2021-2022 ...