L'uomo,l'11 giugno nella provincia della Slesia, nel sud della, è stato formalmente accusato di spionaggio e incarcerato per tre mesi. Secondo informazioni ottenute dalla Pap, il ...In spalla spicca l'arresto del neofascista Bellini ('Bellini: Strage di Bologna, c'è un ...e Ungheria vanno all'attacco') alla guerra in Ucraina ('Putin avvia l'epurazione con il ...... lo stesso che per la Russia ha condotto le operazioni in Siria, sia stato: secondo la ... allora deve dichiarare: se almeno una gamba di un wagneriano appare sul territorio dellao ...

Arrestato in Polonia giocatore hockey russo, 'spiava per Mosca ... Agenzia ANSA

Un giocatore di hockey russo di un club impegnato nel massimo campionato polacco è stato arrestato con l'accusa di spionaggio a favore di Mosca. (ANSA) ...I due leader sovranisti Morawiecki e Orban si oppongono alla solidarietà obbligatoria. Il dibattito rinviato ad oggi. I 27 parleranno anche di Tunisia, Cina ed economia (ANSA) ...