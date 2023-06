Arrestato il pusher dei vip a Palermo | tra i clienti anche Miccichè

(Di venerdì 30 giugno 2023) La cocaina viaggiava con le auto blu della Regione Siciliana, con tanto di autista. Lo hanno immortalato gli investigatori del Sisco e della squadra mobile diin mesi di pedinamenti, intercettazioni audio e video. L’inchiesta è coordinata dal procuratore del capoluogo Maurizio de Lucia e dall’aggiunto Paolo Guido. Il procedimento nasce da un’intercettazione disposta nell’ambito di un’altra indagine. Da qui la necessità degli investigatori di avviare gli approfondimenti che hanno poi rivelato che il ristoratore era protagonista di una intensa attività di vendita di cocaina a una selezionata clientela, attività che svolgeva nel suo locale divenuto un luogo di spaccio. Si è arrivati così ad accertare diversi episodi di cessione di droga che l’indagato avrebbe realizzato con l’apporto di altre persone come Gioacchino e Salvatore Salamone, già condannati per spaccio ...

... se lo chef è ai domiciliari, il gip ha imposto l'obbligo di firma per tre collaboratori del ristorante che Di Ferro avrebbe usato come "", e ha mandato dietro le sbarre i due presunti ...I Carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana, hanno2 persone di Castellana Sicula per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ... I duesono stati arrestati e ...... il giovanenei giorni scorsi, a Marsala , dagli agenti della Squadra Mobile della ... è stato poi convalidato dal GIP, che ha confermato per il presuntola misura cautelare della ...

Arrestato pusher dei vip a Palermo, tra i clienti Miccichè Agenzia ANSA

Lo chef Mario Di Ferro aveva contro anche il figlio quando è emersa già la prima inchiesta sullo spaccio di cocaina ai vip. “Sei un coglione, ti definisci intelligente, furbo e poi fai cose così stupi ...Vendita e cessione di droga a Palermo. Protagonisti i «vip» dell'isola sicilina, tra cui anche l'ex presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè. Ma cosa ...