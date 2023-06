Arrestato Galtier | l' allenatore del Psg accusato di discriminazione razziale

A metà aprile è stata aperta un'inchiesta preliminare per sospetta " discriminazione basata su una presunta razza o affiliazione a una religione " dopo le accuse arrivate a Christophequando ...La Francia e il calcio internazionale sono scossi dall'arresto dell'allenatore del Paris Saint Germain, Christophe, è statoper "sospetti di discriminazione". Secondo l'agenzia France Press,è in custodia a Nizza con il figlio, notizia che ha riportato anche l'edizione on line de L'..."Sospetti di discriminazione", questa l'accusa mossa contro Christophe. L'allenatore del Paris Saint Germain è statooggi, e secondo quanto riferisce l'agenzia France Presse , si trova in custodia a Nizza insieme al figlio. Il provvedimento parte da un'...

Galtier in stato di fermo. Il tecnico del Psg in custodia per "discriminazione" La Gazzetta dello Sport

L'allenatore francese Christophe Galtier e suo figlio, John Valovic-Galtier, sono stati arrestati nella giornata di oggi dalla polizia a Nizza nell'ambito ...Christophe Galtier e suo figlio sono stati presi in custodia dalla polizia francese perché accusati di razzismo Secondo quanto riporta RMC Sport i fatti risalgono ai tempi del Nizza, nella stagione 20 ...